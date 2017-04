Prefeitura de Goiânia autoriza convocação de 1.418 aprovados no concurso da Educação

O prefeito Iris Rezende (PMDB) autorizou a convocação de 1.418 profissionais aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2016, da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME). A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira (7).

Serão convocados 400 pedagogos, 300 agentes de apoio educacional, 590 auxiliares de atividades educativas, 100 assistentes administrativos e mais 28 profissionais de áreas como artes visuais, música e intérprete de libras.

Assim que a convocação for publicada no Diário Oficial, os convocados têm o prazo de 30 dias, contatos a partir da data de publicação, para a posse no cargo público. Os convocados devem comparecer à Central de Atendimento ao Cidadão (Atende Fácil), localizada no Paço Municipal, Park Lozandes, após agendamento no site: www.concursos.goiania.go.gov.br, para apresentação da documentação exigida na Lei Orgânica do Município.

A prefeitura de Goiânia afirma que em três meses de gestão, este será o segundo chamamento deste ano, o que resultará em mais de 45% dos aprovados convocados.

Concurso Público

No último dia 16 de março, a Prefeitura de Goiânia divulgou o Edital nº 01/2017 para a convocação de 660 profissionais, sendo 60 pedagogos, 400 auxiliares de atividades educativas, 150 agentes de apoio educacional e 50 assistentes administrativos educacionais.

O certame foi homologado em no dia 29 de setembro de 2016 e aprovou candidatos para 4.725 vagas distribuídas nos cargos Profissional de Educação II – PE II, Auxiliar de Atividades Educativas, Assistente Administrativo Educacional e Agente de Apoio Educacional. Com a primeira convocação, a Prefeitura de Goiânia inicia agora a elaboração de um cronograma para os próximos chamamentos dos concursados.