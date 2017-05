Prefeitura de Goiânia é obrigada pela Justiça a matricular criança em Cmei

A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia será obrigada a efetuar a matrícula de uma criança em um dos dois Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEI) mais próximos da sua residência na Vila Redenção, na capital.

O entendimento do juiz substituto em 2º Grau, Roberto Horácio Rezende, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), é de que a educação infantil é direito fundamental para o desenvolvimento da criança, sendo absolutamente inaceitável qualquer omissão governamental no fornecimento de local adequado para tal.

Por meio de mandado de segurança, o pai da criança solicitou a matrícula do filho dele, no Centro Tio Romão, situado na Vila Redenção ou Presidente Costa e Silva, uma vez que as unidades ficam próximas à residência deles. Além disso, solicitou que, em caso de descumprimento, o município arque com as despesas educacionais junto das instituições privadas.

Conforme o processo, o pai da criança informou que por diversas vezes tentou matricular o filho em um Cmei, entretanto, nunca conseguiu ser contemplado com vagas. Alegou, ainda, que não possui condições financeiras para arcar com o ensino do filho em instituição privada, nem mesmo matriculá-lo em outra unidade que não seja o da região em que reside. O juízo da comarca de Goiânia concedeu o benefício à criança, o que foi contestado pelo município, no TJGO, sob alegação de que ele teria de aguardar na fila de espera.

“O juiz de 1º grau decidiu corretamente a conceder a segurança ao menor de cinco anos, garantindo o direito fundamental de acesso à creche e à pré-escola, conforme dispõe o artigo 208 da Constituição Federal. Nele, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil às crianças de até cinco anos de idade”, destacou o magistrado, ao analisar o processo.

Para ele, a educação infantil constitui-se direito fundamental para criança, sendo absolutamente inaceitável qualquer omissão governamental, que tende a suprimir a efetividade de tal direito. “É inaceitável invocar-se a teoria da reserva da fila de espera ou a necessidade de recorrer ao poder público para que seja efetivada o direito da criança”, ressaltou o juiz.

De acordo com o magistrado, o direito da criança menor de cinco anos de idade ao acesso ao ensino em creche ou pré-escola próxima à sua residência também encontra-se previsto expressamente no artigo 53, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Incumbe ao Poder Público Municipal não apenas realizar a previsão, na lei orçamentária, de recursos hábeis à efetivação do direito à educação infantil, mas também corretamente dimensionar a capacidade dos Cmeis já instalados para atender ao número de crianças residentes em suas proximidades”, afirmou Roberto Horácio.