Prefeitura de Curitiba emite alerta após cinco casos relacionados ao ‘desafio da Baleia Azul’

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba emitiu alerta sobre o 'desafio da Baleia Azul', após rede municipal de saúde registrar cinco tentativas de suicídio entre adolescentes de 13 a 17 anos, na madrugada da última terça-feira (18). Os jovens foram atendidos e encaminhados para acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) com sinais de automutilação e ingestão de medicamentos. Ainda não há confirmação se os casos têm relação com o ‘desafio da Baleia Azul’.

O conselho tutelar foi acionado e será responsável por comunicar o caso à Polícia Civil. Também será solicitada investigação à Polícia Federal. O 'Desafio da Baleia Azul' ganhou repercussão depois que a adolescente Maria de Fátima Oliveira, de 16 anos, foi encontrada morta em uma represa de Vila Rica (MT). A jovem foi encontrada com cortes nas coxas e braços e deixou cartas que indicam participação no desafio.

No ‘jogo’ Baleia Azul, participantes recebem mensagens em redes sociais com tarefas a serem cumpridas. Entre os 50 desafios, adolescentes são estimulados a assistir filmes de terror e automutilação. A tarefa final consiste em cometer suicídio.

No site da Prefeitura, o secretário municipal de Saúde João Carlos Baracho pediu para que pais prestem atenção aos sinais dados pelos filhos adolescentes. “Orientamos que pais e responsáveis conversem com os adolescentes e fiquem atentos a sinais de isolamento, perda de vínculo familiar e quadros de automutilação”.

A Prefeitura de Curitiba ainda fez menção ao seriado 13 Reasons Why, exibido pela Netflix, e ao aumento de 170% na procura ao Centro de Valorização da Vida (CVV), após série retratar temas como depressão e suicídio. “Obras de ficção que simbolizam a vida real podem contribuir para fomentar discussões de temas importantes”.