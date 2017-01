Prefeitura de Bonfinópolis abre processo seletivo para 125 vagas; confira cargos

A Prefeitura de Bonfinópolis, a 30 quilômetros da capital, abriu nesta segunda-feira (23) o período de inscrições para o processo seletivo que dará 125 vagas temporárias na rede municipal.

Os cargos são para os níveis fundamental, médio e superior. As contratações terão duração de um ano.

Confira as funções com vagas no processo seletivo:

Enfermeiro (4 vagas)

Técnico em Enfermagem (4 vagas)

Agente Comunitário de Saúde (10 vagas)

Agente de Combate às Endemias (5 vagas)

Técnico em Saúde Bucal (3 vagas)

Professor PI (10 vagas)

Agente Educacional (10 vagas)

Auxiliar de Serviços Gerais (30 vagas)

Auxiliar de Higiene/Alimentação (35 vagas)

Eletricista (2 vagas)

Motorista - categoria D (5 vagas)

Vigia (4 vagas)

Pedreiro (2 vagas)

No edital do processo, não foi informado o salário de cada cargo.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 27, das 7h às 11h30 e das 13h às 17h, na sede da Prefeitura de Bonfinópolis, na rua 5, n° 594, no Centro. A seleção dos candidatos será realizada por análise curricular.

A convocação dos selecionados será divulgada no mural da Prefeitura, a partir das 10h, no dia 31 de janeiro.