Prefeitura de Aparecida assina termo que garante distribuição de 38mil kits para TV Digital

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia e a Seja Digital, entidade responsável por orientar a migração do sinal de televisão analógico para digital no Brasil, assinaram nesta quarta-feira (15) um Termo de Cooperação para dar continuidade à determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de desligamento do sinal analógico de televisão em todo o país até o dia 31 de maio.

Serão beneficiadas 38 mil famílias do município, que receberão os kits contendo antenas e conversores para imagens de TV digital. “Desde o início deste mandato nos direcionamos no sentido de digitalizar e informatizar Aparecida. Esta parceria, que beneficiará dezenas de milhares de famílias, será um bom primeiro passo” – pontua o prefeito Gustavo Mendanha. Ele explica que as famílias já podem verificar se estão na lista de beneficiários que receberão os kits gratuitos com antena digital, conversor e controle remoto pelo site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o CPF ou NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

“Caso esteja na lista, a pessoa poderá escolher de imediato a data o local para retirada do kit gratuito. Aqueles que por ventura ainda não estiverem na lista devem preencher o cadastro e aguardar até que a empresa Digital entre em contato com as orientações sobre como preparar sua residência para receber o sinal digital de TV” - lembra.

A migração do sinal analógico de TV para o sinal digital representa um grande avanço tecnológico e coloca o Brasil no mesmo patamar de países como Estados Unidos e Reino Unido. Ao ser desligado, o sinal analógico de TV vai liberar a faixa de radiofrequência dos 700 MHz e permitir que as operadoras de telefonia móvel possam ativar a tecnologia 4G com melhor qualidade e maior cobertura, inclusive em ambientes fechados.

Além de Aparecida de Goiânia, o sinal analógico será desligado em outros 28 municípios do estado: Abadia de Goiás, Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Campo Limpo de Goiás, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Itauçu, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde de Goiás, Pirenópolis, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis de Goiás e Trindade.