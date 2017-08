Prefeitura de Abadia de Goiás decreta luto oficial após mulher do vice-prefeito ser encontrada morta

A prefeitura de Abadia de Goiás decretou três dias de luto pela morte da estudante de Biomedicina, Letícia Karen Marçal Pinheiro Roque Carneiro, de 22 anos, mulher do vice-prefeito Eduardo Rosa Carneiro.

O corpo de Letícia foi encontrado com um disparo no peito, na manhã de domingo (27), em sua casa, no Jardim Florita.

Em nota divulgada pela prefeitura, o delegado André Fernandes diz que “há indícios que foi suicídio, mas as investigação da 2ª Delegacia Regional de Polícia – Aparecida de Goiânia apontará a causa da morte”, informou. "A princípio, a cena do crime revela isso. A forma como ocorreu, a trajetória do projétil no corpo da vítima. Mas a perícia já foi realizada e estamos esperando a conclusão para termos certeza", explicou o delegado ao G1.

O corpo foi velado na Câmara Municipal de Abadia de Goiás na noite de ontem.