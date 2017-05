Prefeitura conclui licitação e fiscalização eletrônica volta a funcionar nas ruas de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta quarta-feira (10), que foi homologada a licitação para a contratação de empresa especializada em instalação e manutenção de fotossensores de velocidade nas ruas da capital. O processo licitatório teve início em outubro de 2016, ainda na gestão Paulo Garcia (PT).

A empresa vencedora, Eliseu Kopp e Cia LTDA, vai começar a instalação dos equipamentos nos próximos dias, assim que o contrato for assinado.

O POPULAR apurou que, administrativamente, há conversas com a empresa vencedora do processo para que ela esteja pronta para atuar na capital no dia seguinte à homologação do resultado.

A SMT estava contando apenas com um radar móvel na cidade, que roda os principais locais do município e depende do manuseio de agentes de trânsito. Enquanto processo licitatório não era finalizado, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) deixou de verificar 37.480 multas por mês.