Prefeito Iris Rezende determina a imediata interdição do Parque Mutirama após acidente

Durante visita ao Parque Mutirama na tarde desta quarta-feira (26) após o acidente que deixou 11 pessoas feridas, o prefeito Iris Rezende determinou a imediata interdição e fechamento do parque para investigação e manutenção dos demais brinquedos.

"A nossa primeira providência foi na assistência aos acidentados. A Secretaria de Saúde se fez presente nos dois hospitais que acolheram os acidentados e a nossa providência foi deslocar até aqui e ver a dimensão do ocorrido que é lamentável e chocante. Determinamos à direção o fechamento do parque até o levantamento geral não apenas do brinquedo que provocou o acidente mas de todos os outros", afirmou Iris.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois adultos e nove crianças ficaram feridos e estão recebendo atendimento no local. O brinquedo giratório, chamado Twister, estava em funcionamento quando apresentou uma pane e passará por uma vistoria técnica.

Em nota, a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) lamenta o acidente e informa que as vítimas foram atendidas rapidamente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas imediatamente para unidades de saúde da Capital. A Agência salienta ainda que a manutenção dos brinquedos do Parque Mutirama está em dia. Os motivos do acidente serão investigados pelo Corpo de Bombeiros e outros órgãos competentes.

O prefeito disse que após ser feito esse levantamento, espera-se que o parque volta a funcionar. "Quero solidarizar com as famílias das vítimas. Vamos prestar toda assistência necessária e, ao mesmo tempo, lamentamos porque há quase meio século inauguramos esse parque. As providências serão tomadas para prevenir novos", afirma Iris.

O Crea-GO afirmou ter realizado fiscalização e vistorias anuais em parques de diversão em todo o Estado. “A última vistoria realizada no Parque Mutirama foi em 26 de janeiro de 2017, onde foi constatada a inexistência de profissional da engenharia responsável pela manutenção dos equipamentos eletromecânicos. Na mesma data, a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) foi notificada para apresentar ao Crea-GO novo responsável técnico pelos brinquedos do parque”, diz a nota.

Segundo o Crea-GO, o Conselho recebeu em março um ofício no qual a Agetul solicitava “prorrogação de prazo para regularização a qual seria feito via Processo Seletivo Simplificado”.

Acidente

No começo da tarde desta quarta-feira (26), nove crianças e dois adultos ficaram feridos após o brinquedo giratório apresentar uma pane e ejetar as vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) auxiliaram no resgate das vítimas. Testemunhas afirmam que uma idosa sofreu uma fratura exposta em decorrência da queda do brinquedo.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF). Uma sofreu um traumatismo craniano o outro teve um corte profundo na perna.

O local estava cheio de visitantes no momento do acidente. A área onde fica o brinquedo está interditada para a realização da perícia.

Repercursão

Horas depois de 11 pessoas ficarem feridas em um acidente no Parque Mutirama na tarde desta quarta-feira (26), em Goiânia, o nome do parque de diversões goiano apareceu no Trending Topics brasileiro do Twitter.

O acidente repercutiu e está sendo um dos assuntos mais comentados na rede social. A maioria dos internautas lamenta o caso e reclama que as atrações do parque são antigas e sem manutenção.