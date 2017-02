Prazo para solicitar inscrição gratuita ao vestibular da UEG termina dia 20

O prazo para solicitar a inscrição gratuita ao vestibular 2017/2 da Universidade Estadual de Goiás (UEG), encerra dia 20. Para isso, o candidato precisa atender a algumas exigências legais, que deverão ser confirmadas no preenchimento e/ou atualização do cadastro pessoal. Esses dados deverão ser fornecidos também no site da UEG.

Em seguida, é preciso preencher o formulário, indicando o Número de Identificação Social (NIS), que é gerado pelo Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).



Baixa renda

O CadÚnico é o instrumento de coleta de dados e informações do governo federal para identificar famílias de baixa renda, ou seja, aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Mais informações sobre o cadastro podem ser obtidas em www.caixa.gov.br/cadastros/cadastro-unico.

A lista final dos pedidos deferidos será divulgada pela UEG no dia 8 de setembro, e o acompanhamento do resultado e de outros comunicados ou avisos oficiais, disponíveis no site da Universidade, é de total responsabilidade do candidato. A concessão da isenção não implica, automaticamente, a inscrição do candidato no Processo Seletivo.

Essa é mais uma ferramenta da UEG para a democratização e o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade, pode ser solicitada no site www.estudeconsco.ueg.br.