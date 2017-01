Praticante de rapel morre ao cair da cachoeira Véu de Noiva, em Goiás

Atualizada às 17h50

O servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Hélder Cariolano da Luz, de 27 anos, morreu após cair da cachoeira Véu de Noiva, no município de Formosa, localizado na região norte do Estado, a 280 quilômetros de Goiânia. De acordo com informações relatadas ao Corpo de Bombeiros local, o acidente ocorreu na tarde deste sábado (7), enquanto o rapaz fazia amarrações para a prática de rapel. Sites de turismo estimam a altura da queda d'água em 30 m.

Oito bombeiros foram deslocados para o local de difícil acesso às 13h40. A equipe de buscas terrestres encerrou os trabalhos por volta das 16h. A procura ficou restrita à água. Pouco depois das 17h, foi confirmada a informação de que o corpo havia sido encontrado. Ainda não há informações sobre o resgate. Quem acionou a corporação contou que o homem imergiu depois da queda. O capacete da vítima estaria destruído, segundo o solicitante.

A cachoeira Véu de Noiva faz parte do complexo do Parque Ecológico Indaiá. A prática de rapel no local é corriqueira. A reserva abriga ainda o Saldo de Itiquira, a maior queda d'água da região Centro Oeste, com 168m.

Há 12 dias, o corpo do professor de física Carlos Brasileiro Pita, de 31 anos, foi encontrado no Parque. Conhecido como Kaká, o funcionário da Secretaria de Educação do Distrito Federal teria ido sozinho à cachoeira do Indaiá no dia 23 de dezembro. As causas da morte ainda são investigadas pela Polícia Civil do Distrito Federal, onde o caso foi registrado.