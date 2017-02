'Príncipes existem', diz jovem que deixou faixa para marido em avenidas de Palmas

Uma demonstração de amor público virou assunto nas redes sociais entre os moradores palmenses na manhã desta quinta-feira (9). “ Waldemar Lima, eu te amo. Você é o melhor marido do mundo”, escreveu em três faixas, que foram espalhadas pela cidade, a estudante Beatriz Alves Lima, de 21 anos.

A declaração chamou atenção de quem passou pela Avenida JK e pela Theotônio Segurado, e provocou uma onda de ligações para a casa do casal, que oficializou o casamento no último dia 2. “Ele nem imaginava. Acordou hoje assustado com tantas ligações em seu celular”, comentou.

Segundo Beatriz, já que Waldemar é empresário é comum seu telefone receber muitas ligações durante o dia. ‘Mas na manhã de hoje estava tocando loucamente. Ele jurava que alguma coisa grave tinha acontecido”, riu a jovem.

A surpresa deixou o marido tão feliz que ele chegou a ir até a JK fotografar uma das faixas. “Eu estava dormindo quando as ligações começaram, ele me acordou e disse ‘meu bem o que que é isso’“, sorri.

Para colocar as faixas, sem que o marido soubesse, Beatriz contou com a juda do melhor amigo de Waldemar, Ismael. O amigo e sua filha saíram de casa durante a madrugada de hoje para pendurar as faixas pelas avenidas e uma na porta da casa do casal.

Segundo Beatriz, a faixa foi uma maneira de mostrar ao marido o tamanho do seu amor e a importância dele em sua vida. “Quero mostrar que sim, príncipes existem”,declara.

História

Beatriz e Waldemar se conheceram a um pouco mais de um ano em um congresso da igreja que eles frequentam. Logo após o evento, que foi em janeiro, o casal ingressou no namoro, com três meses noivaram e um ano oficializaram a junção.