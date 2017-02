Posto de combustível de Goiânia é autuado por cobrança indevida

Um posto de combustível na BR-153, no perímetro urbano de Goiânia, foi autuado por cobrança indevida na última quinta-feira (9). A ação, realizada pelo Procon Goiás com a Delegacia do Consumidor (Decon), detectou que o posto Capim Dourado praticava valores diferenciados para o pagamento em dinheiro, débito ou crédito sem aviso prévio ao consumidor.

Conforme o órgão de defesa do consumidor, a cobrança é autorizada por Medida Provisória do governo federal, desde que todos os valores sejam expostos de forma correta para o cliente antes do consumo.

No posto, o consumidor só era informado sobre a distinção após ter abastecido e também não havia bombas específicas para cada modalidade de pagamento. O valor total a ser pago, segundo o Procon, era calculado manualmente pelo frentista quando o cliente apresentava a forma de pagamento.