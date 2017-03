Posto de combustíveis em Itumbiara é interditado por fraude em bombas

Um posto de combustíveis interditado e uma mulher presa em Itumbiara, na região Sul do Estado, nesta quinta-feira (2). O estabelecimento fraudava o volume de combustível que saia da bomba para o tanque dos veículos.

Segundo a Polícia Civil (PC), os funcionários usavam um dispositivo eletrônico pra modificar os valores da bomba. O delegado Vinicius de Castro Penna contou que a cada abastecimento as bombas bloqueavam a saída de pelo menos 10% do combustível solicitado. Quando o cliente pedia para colocar 20 litros, as bombas só liberavam 18 litros.

Ainda de acordo com o delegado, essa margem de 10% era praticada de segunda a sexta-feira, em horário comercial. No período da noite e nos fins de semanas, a fraude do volume de combustível podia chegar até 20%.

No escritório do posto, a polícia encontrou ainda quase 200 munições de arma de fogo de diversos calibres e uma espingarda. Em agosto de 2016, outro posto da mesma proprietária já tinha sido fechado numa operação da PC em parceria com o Procon Estadual. Na época, os policiais identificaram que o estabelecimento estava praticando o mesmo golpe nas bombas.

Agora a PC tenta descobrir como a fraude acontecia a nível fiscal e tributário. A suspeita é de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Maria Lúcia Alves foi presa em flagrante e responderá pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, acessório e munições de uso permitido e crime contra a relação de consumo, estando sujeita a pena privativa de liberdade que chega há 15 anos.