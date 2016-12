Poste tomba sobre fachada de farmácia na Cidade Jardim, em Goiânia

Depois da forte chuva no início da noite desta segunda-feira (26), um poste caiu sobre a fachada de uma farmácia no cruzamento da Avenida Aderup com a Rua Padre Manuel da Costa, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. O poste não desabou completamente, porque um fio o conecta com outro poste menor.

Por conta do acidente, a região está sem energia elétrica. O local está isolado. Agentes Celg foram acionados pra solucionar o problema. Ninguém ficou ferido.

Na região, também houve quedas de árvores, duas apenas na Padre Manoel da Costa. Na Avenida Consolação, que cruza o bairro, motoristas relataram que várias plantas do canteiro central tombaram. De acordo com a Celg, há 50 equipes trabalhando na capital para reestabelecer a energia.