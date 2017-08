Portador de síndrome rara e grave, Isaac Lima de Sousa tem esperança de cura em Curitiba

Pesando apenas 3,8 quilos com 1 ano e oito meses, o pequeno Isaac Lima de Sousa aguarda na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital da Criança, no Setor Sul, em Goiânia, a liberação de uma vaga para o transplante de medula óssea em um hospital especializado de Curitiba (PR). Os pais do menino, portador da Síndrome da Imunodeficiência Combinada Grave (...