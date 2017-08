Porangatu e São Miguel do Araguaia registram recorde de temperatura do ano em Goiás

Se está difícil adaptar ao calor e baixa umidade em Goiânia, não queira ir para Porangatu e São Miguel do Araguaia, onde o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou na tarde de segunda-feira (14), a maior temperatura em Goiás neste ano, 38ºC.

Com os termômetros nas alturas, não sobrou nem água para o Rio do Ouro, que ficou completamente seco.

A mínima ontem foi de 19°C e a máxima de 38°C. Essa grande diferença de praticamente 20ºC é conhecida como amplitude térmica, que representa riscos à saúde.

O Inmet vem alertando a população para a baixa umidade do ar prevista em todas as regiões de Goiás, com índices abaixo de 20%, considerada situação de alerta.

Já na capital, na sexta-feira (11), a umidade ficou em 12%, o menor índice registrado em 2017 em Goiânia. O número é semelhante aos de áreas de deserto, que varia entre 10% e 15%, e deixa a cidade em estado de emergência.

Rio do Ouro

Repetindo o que aconteceu em 2016, o Rio do Ouro voltou a secar. Quem passa pelo local, só consegue ver a areia que antes ficava no fundo.

Meteorologia

Confira as temperaturas previstas para cada região de Goiás nesta terça-feira (15):

Região Norte: 14° | 38°C

Região Noroeste: 18°C | 37°C

Região central: 14° C | 36°C

Região Sul: 13° | 35°C

Região Leste: 13°C | 33°C