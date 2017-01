Por telefone, bombeiros ajudam a salvar bebê engasgado em Trindade

Bombeiros militares de Trindade foram acionados pela mãe de um bebê, com apenas 25 dias de vida, que havia engasgado com leite materno e estava cianótico e em parada respiratória. O videofonista cabo Jefferson, enquanto acionava a guarnição de resgate, orientou a mãe sobre os procedimentos de primeiros socorros em caso de engasgamento. Mesmo nervosa, a mãe seguiu todas as orientações e conseguiu salvar a criança.

Quando a guarnição com os socorristas chegou ao local, a criança já não estava mais engasgada. A equipe aproveitou para ensinar para todos os familiares a atitude correta nesse tipo de ocorrência. A calma e profissionalismo no atendimento à vítima pelo viodeofonista foi fundamental para o sucesso do atendimento. Posteriormente, a mãe agradeceu e parabenizou a atuação emergencial efetuada pelos bombeiros.

As informações são do Goiás Agora