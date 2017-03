Por risco de febre amarela, Zoológico de Goiânia é interditado após morte de macaco

Atualizada às 12h17.

O zoológico de Goiânia está parcialmente interditado após a confirmação, através de exame, da morte de um macaco por febre amarela. A medida vale a partir desta quinta-feira (30) e a princípio terá duração de 30 dias. O primata morreu no início deste mês e foi o primeiro caso deste ano na capital. O material coletado foi encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) que atestou positivo para febre amarela. A prefeitura vai encaminhar as amostras a laboratórios de Brasília e São Paulo para novas análises.

Segundo o Superintendente de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Goiânia, Robson Azevedo, só terão acesso ao local os visitantes que apresentarem o cartão de vacina e estiverem devidamente imunizados contra a doença. “Temos que tomar todas as medidas necessárias de bloqueio para evitar que as pessoas se contaminem com o vírus. É uma medida normal, que tem que ser feita”, contou em entrevista à CBN Goiânia.

Ainda de acordo com Robson, o macaco é um hospedeiro do vírus e o fato dele ter morrido em decorrência da febre amarela indica que o vírus está circulando pontualmente pela região e como o zoo recebe visitas de pessoas de outros locais que podem não estar devidamente imunizadas à medida de bloqueio tem a intenção de evitar que elas contraíam a febre amarela.

O Zoo orienta que a população que reside em bairros próximos ao parque deve se vacinar, caso não tenha recebido duas doses, e pedirá o cartão a todos os visitantes como medida preventiva.

“Vamos intensificar todas as nossas ações de encontrar mosquitos, fazermos análises, enviarmos material para Belém para confirmação da presença desse vírus mesmo. Vamos fazer recomendações para as pessoas que caminham ao redor do zoo que tenham sua condição vacinal adequada e os moradores em torno de 200 metros aproximadamente que também tenham a sua condição vacinal para febre amarela para que a gente não corra nenhum tipo de risco”, afirmou Robson.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta ainda que os macacos não transmitem a febre amarela, eles são vítimas da doença. A febre amarela é transmitida apenas pela picada dos mosquitos, tanto nas pessoas como nos macacos. Os animais são aliados, pois ajudam a detectar a presença do vírus e tomar medidas necessárias.

O superintendente afirmou ainda que é pouco provável a possibilidade de um surto em Goiânia, visto que 94% da população é vacinada contra a febre amarela. A situação de Goiânia é muito diferente da situação de Minas Gerais e Espirito Santo, mas tem que fazer esse bloqueio justamente para evitar a contaminação das pessoas.

Ainda de acordo com o Robson, as medidas de bloqueio são similares ao que aconteceu no Hospital Materno Infantil quando houve a descoberta da superbactéria Klebsiella pneumoniae Carbapenemase (KPC). “Encontrou-se um problema, uma bactéria lá, fechou, isolou, limpou, fez toda a desinfecção e hoje tá aberto. O zoológico é da mesma forma, nós encontramos, pontualmente, esse vírus nesse macaco com isso vamos fazer os bloqueios, fazer todos os procedimentos necessários em protocolo e em breve no máximo em 30 dias se tudo correr bem o zoológico estará aberto normalmente à população”, finalizou o superintendente.