Por onde passam, Faísca e Fumaça contagiam o público com as apresentações circenses

Tem gente que vira o rosto e estampa feição de dor ao olhar dois cidadãos enfiando facas de serra no nariz de forma displicente. Eles já estão acostumados com as reações. Os irmãos Faísca, de 43 anos, e Fumaça, de 48, ou João e Fidelberto do Espírito Santo nas horas vagas, marcam passagem por Goiânia enquanto seguem para Araguaína, cidade natal, no Tocantins, levando espanto...