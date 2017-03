Por não aceitar fim de namoro, idoso de 70 anos é suspeito de atirar na namorada de 22

A polícia procura por um idoso de 70 anos suspeito de balear a ex-namorada de 22 anos, na última terça-feira (28), em Goianápolis, a 33 km de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), Agrides Marques não aceitava o fim do relacionamento com Kelly Raiane e teria cometido o crime depois de descobrir que ela estava envolvida com outra pessoa.

No dia do crime, o suspeito teria ido até à casa da vítima para conversar. Ela teria se recusado a ir até a porta do imóvel e ele acabou atirando, fugindo em seguida.

Kelly Raiane foi levada para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana) onde permanece em estado grave, porém regular.

Até o fechamento deste texto, Marques não havia sido localizado.