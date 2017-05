Por fechamento de via no período da Pecuária, vereador acionará a Prefeitura de Goiânia na Justiça

O vereador GCM Romário Policarpo (PTC) afirmou neste domingo (21) que acionará a Prefeitura de Goiânia na Justiça contra o fechamento da Rua 250, via que dá acesso ao Parque de Exposições Agropecuário Dr. Pedro Ludovico Teixeira, no Setor Nova Vila e a Marginal Botafogo.

De acordo com o parlamentar, a rua foi fechada e, no local, um estacionamento de veículos funciona. Segundo Policarpo, são cobrados até R$ 20 para vigília de carros e motos. Para ele, o fechamento da via e a cobrança no estacionamento são ilegais.

Moradores da região do Parque Agropecuário de Goiânia reclamam do barulho no período do evento e das mudanças que acontecem no trânsito. Os shows da Pecuária de Goiânia, momentos de maior fluxo de pessoas e veículos no espaço, começaram na última sexta-feira (19), seguiram no sábado (20) e continuarão na terça-feira (23), na sexta (26) e no sábado (27).