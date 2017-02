Por falta de combustível, 16 viaturas da SMT estão paradas na garagem, em Goiânia

Desde segunda-feira (6), o abastecimento das viaturas da Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) foi suspenso e 16 viaturas do órgão estão paradas na garagem da secretaria.

De acordo com servidores, é a segunda vez no ano que isso acontece. Os carros saíram para patrulha nos últimos dias apenas com o combustível que ainda restava nos tanques. Nesta quarta-feira (8) aproximadamente 30 funcionários da SMT, divididos em três plantões, estavam parados.

Procurada, a assessoria de comunicação da SMT afirmou que a liberação para a retomada dos abastecimentos será feita a partir das 16h30 de hoje. Mas segundo servidores, até o momento não chegou nenhuma autorização da secretaria.

Ocorrências de urgência e emergência estão sendo atendidas apenas com as motocicletas da SMT.