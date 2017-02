Por ciúme, estudantes brigam na saída de escola em Santa Helena de Goiás; veja vídeo

Adolescentes caem no chão durante a briga

Duas alunas foram flagradas brigando violentamente, na manhã de ontem, na porta de uma escola estadual em Santa Helena de Goiás, no Sudoeste do Estado. Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra as cenas de violência (veja abaixo).

Na sequência de imagens, é possível ver quando duas adolescentes rolam pelo chão. Outros estudantes aparecem e tentam separar a briga. Logo em seguida, uma terceira garota surge e bate em uma das menores com um capacete. Os gritos e puxões de cabelo continuaram por alguns minutos, apesar das tentativas de apaziguar a situação.

De acordo com testemunhas, a confusão entre as duas alunas teria sido motivada por ciúmes.

Responsabilidade

À TV Anhanguera, a direção da escola disse que não tem responsabilidade sobre o caso, já que a confusão aconteceu do lado de fora da unidade, mas afirmou que entrou em contato com os pais das adolescentes e orientou que eles registrem um Boletim de Ocorrência (B.O).

A mãe de uma das meninas esteve na delegacia da cidade, na tarde de ontem, mas o plantonista não soube informar se o B.O foi ou não registrado.

Não há informações se algum dos envolvidos ficou ferido.