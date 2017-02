Populares tentam invadir e botar fogo na casa de suspeito da morte da menina Ana Clara

Populares foram até a residência onde Luis Carlos Costa Gonçalves morava e tentaram invadir o local. Eles quebraram o portão e apedrejaram a casa que fica no Residencial Orlando de Morais, próxima a casa onde a menina morava. O corpo da menina Ana Clara que estava desaparecida desde a última sexta-feira (17), foi localizado em um terreno baldio de uma estrada vicinal, próximo à Embrapa, na GO-462, em Santo Antônio de Goiás, na manhã desta quarta-feira (22).

O grupo foi contido por uma equipe da Cavalaria da Polícia Militar. Equipes da Polícia Técnico-Científica e da Polícia Militar estão dentro da residência de Luis Carlos realizando perícias.

Luis, é natural de Presidente Dutra (MA), mas não há informações de há quanto tempo morava em Goiânia. Ele trabalhava como vendedor ambulante de bloco de notas para comerciantes do próprio setor e é muito conhecido em Campinas e na Rua 44, no Setor Norte Ferroviário. O suspeito já foi vizinho da família de Ana Clara e atualmente morava em um setor próximo.

Vizinhos contaram que Luis ajudou nas buscas por Ana Clara. Ele fazia parte de um grupo no whatsapp que compartilhava informações sobre as investigações do desaparecimento da criança. “Ele ficava o tempo todo pedindo fotos da Ana Clara no grupo e perguntando se tinha novidades sobre o caso. Ontem ele esteve na residência da família”, contou uma vizinha.

Os vizinhos também relataram que Luis já teria oferecido balas e pirulitos para outras crianças no setor e já teria sido visto no supermercado da região. “Ele já chamou algumas crianças para tomar sorvete, ainda bem que eles não aceitaram”, contou uma vizinha.