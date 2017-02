População clama por delegacia na Vila Itatiaia

Mais de mil moradores da Vila Itatiaia e de outros 30 bairros assinaram um abaixo-assinado contra o fechamento do 25º Distrito Policial que atende a Região. Processo que corre no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) pode reunir este e outros DPs em antigos prédios de juizados especializados, no Residencial Felicidade, em Goiânia, que atualmente funcionam no Fórum Cível, no Park Lozandes.

Preocupados com a insegurança na Vila Itatiaia e com a suspeita do fechamento do prédio no bairro, os moradores se reuniram com os de outros setores da região para impedir a retirada do DP e, juntos, já conseguiram mais de mil assinaturas que serão levadas para a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP).

“A população aqui está à mercê da violência, o Estado não pode virar as costas pra gente. Nós precisamos da delegacia”, diz o comerciante Raimundo Araújo. Caso seja efetuada a mudança, o distrito mais próximo de sua farmácia seria o 10º DP, localizado no Jardim Guanabara 2, a 8,7 km do Itatiaia.

Com a entrega do novo prédio do Fórum Cível, em outubro passado, foram transferidos outros dez juizados especializados, alguns deles vindos do Residencial Felicidade. Com os prédios desocupados, a SSPAP solicitou ao Tribunal de Justiça a concessão dos imóveis.

Atendimento

O titular da 1ª Delegacia Regional, Josuemar de Oliveira, diz que a transferência ainda é tratada como possibilidade. Porém, caso seja efetivada, daria um atendimento melhor à população. Ele lembrou que a distância não interferiria, já que o DP lida apenas com investigações. O TJ-GO esclarece que a concessão está em estudo e nenhuma decisão foi tomada.

O 25º Distrito Policial conta atualmente com apenas três agentes, dois escrivães, um delegado e três viaturas para atender os 30 bairros da Região Norte, em Goiânia, segundo o titular, Delci Alves Rocha. Além de número reduzido de servidores e frota, a delegacia ainda funciona em um prédio de estrutura precária a ponto de a própria população do bairro se oferecer para a reforma.

De acordo com o comerciante Araújo, os moradores estariam se reunindo para realizar um mutirão para a reforma do prédio. “Cada um daria ou faria um pouco, a gente só não quer que saiam daqui”, afirma.

Reforma na fachada começou a ser feita em dezembro passado, diz Rocha, mas foi interrompida pela informação da possível mudança. Caso não haja a transferência, a obra deverá ser concluída para dar condições mais dignas de trabalho aos servidores e à população, afirma o titular da 1ª Delegacia Regional, Josuemar de Oliveira. (Thales Dias é estagiário do Grupo Jaime Câmara em convênio com a PUC-GO)