Pontos diferentes para carros particulares

No final do ano passado, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) divulgou a relação dos nove pontos de maior lentidão no trânsito de Goiânia, incluindo as Avenidas T-63, Jamel Cecílio, Rio Verde, Perimetral, Contorno, Castelo Branco, Anhanguera (região da Praça A), 85 e a Praça Cívica, o que mostra a diferença entre os trechos mais lentos par...