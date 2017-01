Um ponto de ônibus localizado no Jardim dos buritis, em Gurupi, região sul do Tocantins virou piada nas redes sociais e está causando revolta nos moradores do local.

A estrutura feita pela prefeitura do município abriga apenas uma pessoa e ninguém entendeu o motivo pelo qual o órgão construiu um abrigo tão pequeno.

Em entrevista o site G1, moradores do local reclamam da falta de abrigos e da manutenção dos ponto de ônibus além da demora no transporte coletivo.