Ponte sobre o Rio Araguaia e que liga Aruanã (GO) a Cocalinho (MT) é inaugurada com pedágio de R$ 10

A Ponte do Cocalinho sobre o Rio Araguaia que liga os municípios de Aruanã, GO, a Cocalinho, MT, está concluída e será liberada para o tráfego neste fim de semana.

A obra custou R$ 54 milhões, dos quais 60% foram recursos do Governo de Goiás e 40% do Consórcio Caminhos do Sol. O consórcio investiu ainda outros R$ 9,1 milhões em obras complementares de iluminação, sinalização náutica e praça de pedágio.

A obra irá beneficiar mais de 200 mil habitantes de 36 municípios de Goiás, Mato Grosso e sul do Pará. Pela ponte está previsto o escoamento da produção de grãos de toda a região do Norte Araguaia, atualmente estimada em 7 milhões de toneladas.

Atualmente, a travessia no local é feita por balsa, ao custo médio de R$ 20,00 por veículo e com tempo médio de 1 hora, entre a espera e a travessia. Com a ponte, o tempo de travessia será de um minuto e o pedágio terá preço médio de R$ 10,00.

Pela balsa passam, diariamente, cerca de 300 veículos, mas com a conclusão da ponte o tráfego deve triplicar, uma vez que a rota encurtará em até 480 quilômetros a viagem para quem vai ou vem do Tocantins e que hoje em dia passa por Barra do Garças.

Localizada a 404km de Goiânia e a 960km de Cuiabá, a Ponte do Cocalinho tem 577 metros de comprimento com um vão livre de 130 metros.