Ponte da Rua 1018 é inaugurada no Setor Pedro Ludovico

A ponte na Rua 1018, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (29). A ponte faz a ligação entre o bairro e a região do Setor Jardim Goiás no sentido Norte/Sul. Ela tem estrutura de concreto armado, com extensão de 52.5 metros com 20 metros de largura.

A ponte terá tráfego em mão dupla. Os motoristas terão acesso à ela pela rua 1018 no Setor Pedro Ludovico seguindo até a Avenida do Comércio no Jardim Goiás e vice versa.

A obra faz parte do projeto da Marginal Botafogo, que está sendo prolongada em 2,2 quilômetros, ligando a Avenida 136 à 2ª Radial.

Orçada em R$ 25 milhões (recursos federais), o prolongamento da Marginal Botafogo está sendo executado pela Construtora Central do Brasil em parceria com a Elmo Engenharia, empresas vencedoras da licitação.

O projeto prevê ainda a canalização de 180 metros do Córrego Botafogo e a construção das alças de acesso e saída na Avenida 2ª Radial.

As informações são da Prefeitura de Goiânia