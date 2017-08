Policial reage a assalto e suspeito é morto no Residencial Alice Barbosa, em Goiânia

Atualizada às 09h06.

Um homem morreu depois de ser baleado no Residencial Alice Barbosa, na capital, na madrugada desta quinta-feira (31).

Testemunhas contaram que o suspeito aproveitou o momento em que o portão da casa de um policial abriu e entrou. Integrantes em um carro davam cobertura ao homem. O militar ao perceber a situação reagiu e trocou tiros com o grupo.

O suspeito, ainda não identificado, foi atingido no tórax. Uma viatura do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas ele não resistiu aos ferimentos. Os demais integrantes fugiram em um carro prata. A PM acompanha o caso.

Perolândia

Ainda durante a madrugada, três homens morreram durante um confronto com policiais do Comando de Operações de Divisas da PM, em Perolândia, na região sudoeste do Estado. No local, os policiais apreenderam armas e munições e recuperaram um veículo roubado, que estava com placas clonadas.