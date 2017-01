Policial que transmitiu morte ao vivo pelo Facebook é sepultado

O corpo do policial militar Douglas de Jesus Vieira, de 28 anos, que transmitiu a própria morte pelo Facebook, foi sepultado na tarde desta segunda-feira (30) no cemitério de Irajá, no Rio de Janeiro. Cerca de 150 pessoas estiveram no local, incluindo familiares, amigos e colegas.

De acordo com informações do jornal Extra, o clima da cerimônia era tenso. Douglas estava separado da esposa e afastado da filha de um ano. A avó do policial, com quem ele morava, morreu há pouco tempo.

As pessoas que conheciam Douglas acreditam que o atraso nos salários da PM foi um dos principais motivos da morte. A ex-mulher disse que a questão financeira tenha contribuído para a morte de Douglas. "Ele tinha histórico de depressão, mas a gota d'água foi o atraso nos salários", acredita Rayane dos Santos, de 25.

"Ele estava trabalhando em uma firma de segurança para conseguir mais dinheiro, o aluguel estava atrasado e ele tinha outras dívidas. Era só trabalho, só trabalho. Para piorar, a PM ainda o transferiu do 9º BPM (Rocha Miranda), que era do lado da casa dele, e o jogou para o 24º BPM (Queimados), lá na Baixada", disse um amigo que não quis ser identificado.

Colegas do policial fizeram uma "vaquinha" para pagar o sepultamento. Procurada, a PM informou através da assessoria que o convênio só dá cobertura aos policiais mortos ou acidentados em serviço.

Douglas já havia sido internado quatro vezes na psiquiatria do Hospital Central da Polícia Militar. Da última vez, ele tentou se matar misturando medicamentos e bebidas. Nessa ocasião, ficou uma semana na ala psiquiátrica.

Morte

No começo do vídeo, Douglas avisa: "E aí, tranquilidade? Tamu junto. Quero ver quem tem disposição de ver o bagulho ao vivo. Quem não tem estômago, mete o pé. O bagulho vai ficar doido agora". Em seguida, ele aponta a arma na cabeça e atira. Não é possível ver o PM morto, pois o celular cai da mão dele.

Ainda durante a transmissão, várias pessoas pediram que ele não cometesse o suicídio: "Douglas, para de bobeira", "Pelo amor de Deus, Douglas" foram algumas da mensagens deixadas por amigos. O vídeo original não está mais disponível na rede social, mas cópias ainda circulam pela internet.