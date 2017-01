Policial que matou empresário durante briga de trânsito é preso em casa

Por determinação da Justiça, o policial rodoviário federal Ricardo Su Moon foi preso em casa na manhã de quinta-feira (5), após confessar ter matado o empresário Adriano Correia do Nascimento, 33 anos, durante uma briga de trânsito na madrugada do dia 31 de dezembro de 2016, em Campo Grande (MS).

A decisão é do juiz José de Andrade Neto, o mesmo que havia mandado soltar o suspeito após o crime, mas que agora afirma ter elementos novos no caso. O Ministério Público Estadual (MPE) fez o pedido da prisão porque o policial teria atrapalhado as investigações.

De acordo com a decisão, "... faço como medida de conveniência da instrução criminal, em especial para evitar que, solto, o representado possa influenciar na apuração dos fatos, como aparentemente vem ocorrendo desde a sua prisão, de acordo com os elementos objetivos ora trazidos ao conhecimento do juízo".

Ainda na decisão, Neto diz: "... representação feita pelo Ministério Público e com a apresentação de novas provas e elementos objetivos, este juízo verificou a necessidade de ser decretada a prisão preventiva do indiciado Ricardo, para garantir que não haja qualquer tipo de contaminação ou influência na apuração dos fatos, para garantir a integridade da instrução criminal".

No caso de favorecimento, o juíz cita a roupa que o policial vestia, o fato dele ter comparecido à delegacia de Polícia Civil e não conduzido pela Polícia Militar e ainda o tempo que durou a lavratura do flagrante, ao todo seis horas, tempo que não seria suficiente para cumprir a burocracia, no entendimento do magistrado.

Perícia

O MPE também quer que seja feita uma perícia sobre o suposto buraco que o empresário teria desviado e assim fechado o veículo do policial. Pede ainda que sejam ouvidos jornalistas que estiveram no local, testemunhas e moradores, além de uma varredura em casas e comércios a procura de imagens de câmeras de segurança. O MPE quer ainda perícia nos telefones de Ricardo Su Moon e de Adriano Correia do Nascimento.

Crime

Segundo um amigo da vítima, que estava no carro com ele, Adriano teria invadido a faixa de uma avenida por onde vinha o policial e quando eles pararam no semáforo, Ricardo atravessou o carro na frente para impedir a passagem e começou a discussão. A testemunha disse que o empresário pediu desculpas e tentou sair com o carro, mas o policial começou a atirar. Foram pelo menos sete tiros, sendo que três atingiram Adriano.

Em depoimento, Ricardo confessou ter atirado em Adriano depois de uma briga de trânsito, mas disse que foi em legitima defesa, alegou que acreditava ser um assalto. O delegado João Eduardo Davanço atribuiu a ele dois crimes, tentativa de homicídio e homicídio simples.

A Justiça determinou que Ricardo seja afastado da função de policial rodoviário federal. Ele também está proibido de portar arma e não pode sair de casa entre meia noite e 6h. A Polícia Rodoviária Federal disse que abriu uma investigação interna para apurar a conduta dele.