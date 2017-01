Policial que atirou em garoto diz que temia assalto

O policial civil de 53 anos que atirou em um garoto, de 6, no trânsito, alegou à Polícia Militar que efetuou o disparo por pensar que seria vítima de um assalto. O crime ocorreu ontem, na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.A criança foi socorrida em estado grave, após o incidente. Já o agente que atirou fugiu, mas foi preso em seguida. O...