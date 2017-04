Policial Militar reage à tentativa de assalto e um dos suspeitos é morto

Dois homens foram mortos a tiros em pontos diferentes de Goiânia, durante a madrugada desta quarta-feira (19), informou a Polícia Civil.

No Setor dos Funcionários, um assaltante foi morto por um policial militar. Segundo a ocorrência, um trio de bandidos abordou o policial e ele reagiu. Dois suspeitos conseguiram fugir.

Um deles foi baleado na perna e tentando fugir caiu de um barranco na ponte da Rua P 38 parando dentro do córrego. Ele não resistiu aos ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para resgatar o corpo.

Já no Setor Centro Oeste, a vítima foi assassinada com mais de dez tiros por uma dupla de motociclistas ainda não identificados. O homem tinha passagens e envolvimento com tráfico de drogas. O caso deve ser tratado como acerto de contas.