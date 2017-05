Policial militar é morto após reagir a tentativa de roubo em sua casa, em Goiânia

Atualizada às 00h00 - 18/05/2017

Um policial militar morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (17), na Rua MDV 6, no Setor Moinho dos Ventos, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), o sargento Remir Rodrigues da Silva, lotado no 13°BPM, estava de folga em sua casa e reagiu à ação de dois criminosos, que tentavam entrar na residência para cometer um roubo. O policial atirou contra a dupla, que revidou. Durante os tiros, um dos criminosos foi ferido, não resistiu e morreu no local. Remir também foi atingido, chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde em estado grave, mas acabou morrendo.

A esposa do sargento também foi ferida, mas não corre risco de morte. O comparsa do criminoso morto conseguiu fugir e é procurado.

Após a confirmação da morte do sargento, a Polícia Militar, por meio de sua assessoria, emitiu uma nota de pesar e afirmou que seguirá procurando o homem que fugiu.

Confira abaixo a íntegra do comunicado:

"A Assessoria de Comunicação da Polícia Militar lamenta o falecimento do sargento Remir Rodrigues da Silva (lotado no 13°BPM) após uma troca de tiros com ladrões que tentavam invadir a sua casa. A esposa do sargento ficou ferida mas passa bem. Um dos assaltantes faleceu no local e o outro fugiu. A Polícia Militar continua em busca dos outros envolvidos no crime."

Ricardo Balestreri, Secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás, também enviou nota de pesar sobre a morte do sargento Remir Rodrigues da Silva. Confira:

"Neste momento de profunda dor para a comunidade de segurança pública de Goiás, oremos todos pelo nosso companheiro, Sargento Remir Rodrigues da Silva, abatido cruelmente no heroico ato de defesa de sua família, para que a sua passagem espiritual seja iluminada e guiada por anjos. Oremos, também, para que o Senhor Deus conforte os corações sofridos dos seus familiares e amigos. O nosso compromisso de vida é continuar honrando o sargento Remir e homens como ele, através do nosso trabalho e dedicação por um estado e um país onde um dia possa reinar a Paz."