Policial Civil baleado em assalto está na UTI em Goiânia

O policial civil que foi baleado após um assalto na noite desta terça-feira (8), está em observação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

O hospital informou que Adair Carlos de Amorim passou por cirurgia e segue em observação. Ele foi baleado na Rua 216-A, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), a vítima foi abordada por dois homens que deram voz de assalto ao policial. O policial tentou sacar a arma, mas um dos autores foi mais rápido e o atingiu com tiros no tórax e abdômen. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu e levado ao hospital.