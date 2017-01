Policial Civil é preso em flagrante após atirar em carro e acertar criança

Uma criança foi baleada na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, cidade no entorno do Distrito Federal (6), na manhã desta sexta-feira (06). O autor do disparo é um policial civil que foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia do município.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros do município, a confusão começou após um motorista fazer uma ultrapassagem perigosa. O policial viu a situação e atirou contra o veículo.

Ainda segundo a corporação, um dos disparos acertou uma criança de seis anos no tórax. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Bom Jesus de Águas Lindas. Um helicóptero foi acionado para conduzir a vítima para uma unidade de saúde de Brasília.

A corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal vai instaurar processo administrativo para julgar a conduta do agente.