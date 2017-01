Policial é solto 40h após matar empresário em briga de trânsito

O policial rodoviário federal Ricardo Su Moon, que matou o empresário Adriano Correia do Nascimento, 33 anos, a tiros em Campo Grande (MS), foi preso em flagrante, mas a Justiça mandou soltar cerca de 40 horas depois e ele vai responder ao processo em liberdade.

De acordo com um amigo da vítima, que estava no carro com ele, Adriano teria invadido a faixa de uma avenida por onde vinha o policial e quando eles pararam no semáforo, Ricardo atravessou o carro na frente para impedir a passagem e começou a discussão. A testemunha disse que o empresário pediu desculpas e tentou sair com o carro, mas o policial começou a atirar. Foram pelo menos sete tiros, sendo que três atingiram Adriano.

Em depoimento, Ricardo confessou ter atirado em Adriano depois de uma briga de trânsito, mas disse que foi em legitima defesa, alegou que acreditava ser um assalto. O delegado João Eduardo Davanço atribuiu a ele dois crimes, tentativa de homicídio e homicídio simples.

A Justiça determinou que Ricardo seja afastado da função de policial rodoviário federal. Ele também está proibido de portar arma e não pode sair de casa entre meia noite e 6h. A Polícia Rodoviária Federal disse que abriu uma investigação interna para apurar a conduta dele.