Policial é preso por espancar a ex-mulher e estuprar e torturar o filho de 9 anos

O sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, Dauvandro Holanda Ayres, está preso preventivamente desde 28 de fevereiro acusado de agredir a ex-mulher e estuprar e torturar o próprio filho de 9 anos. Ele está detido no 6º Batalhão da PM, no Plano Piloto e o caso é investigado pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA).

De acordo com o inquérito, imagens feitas por um celular, que estão com a polícia, mostram o menino amordaçado e amarrado, sendo abusado e torturado com mordidas.

Segundo os familiares da vítima, os estupros aconteciam desde 2016, mas só foram descobertos quando a criança contou para a avó materna que os abusos ocorriam à noite quando ela estava sozinha com o pai.

Ainda de acordo com as investigações, com medo do caso ser divulgado, o policial já teria agredido e ameaçado a ex-mulher em novembro do ano passado. Então ela registrou a ocorrência na 19ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia e contou que era espancada e ainda denunciou o estupro do menino.

Como medida protetiva, a Justiça determinou que o homem deixasse a residência da família e não mantivesse qualquer tipo de contato com as vítimas. Logo depois, mãe e filho se mudaram apara a casa de parentes.

O caso da violência contra a mulher é conduzido pela Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam). A Polícia Militar afirmou que abriu um processo administrativo para apurar a conduta do sargento. Um pedido de liberdade provisória feito pelo sargento foi negado pela Justiça.

Todo o material apreendido na casa do suspeito já está sendo periciado pela Polícia Civil.