Policial é condenado por ameaçar casal lésbico com arma de fogo em Goiânia

Um policial militar de reserva foi condenado a dois anos e três meses de reclusão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça na Vila Jardim São Judas Tadeu, em Goiânia.

De acordo com a denúncia, ele teria abordado duas mulheres em uma distribuidora de bebidas na região norte da capital e começado a ofendê-las, apontando um revólver, quando percebeu que era um casal lésbico.

Ao proferir a sentença, o juiz da 10ª Vara Criminal de Goiânia, Adegmar José Ferreira magistrado considerou que o acusado “tinha, ainda, potencial consciência da ilicitude de conduta”, justamente por sua condição de agente de polícia, “sendo seu dever proteger a sociedade, e não lhe causar mal injusto e grave”.

Em razão da gravidade do ato – que incluiu intimidação com revólver e com palavras pejorativas às vítimas – o juiz não autorizou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme prevê o Código Penal, em seu artigo 44, inciso 1.

Entenda o caso

Os crimes aconteceram na madrugada de 20 de julho de 2015, num comércio de bebidas situado na Vila Jardim São Judas Tadeu. Na ocasião, o casal estava na companhia de uma amiga quando foi abordado pelo réu. Conforme depoimento de uma das mulheres, inicialmente, o homem teria aproximado para assediá-las, quando ela lhe respondeu que não tinha interesse em ficar com ele, pois era homossexual.

A vítima relatou que, mesmo após negar à investida do acusado, ele insistiu e sugeriu “brincadeirinhas juntos, inclusive mencionando que queria fazer sexo a três”. Momentos depois, quando ela já estava indo embora, o acusado a abordou novamente e sacou uma arma que estava na cintura, dizendo que “odiava sapatão” e que ela “não sabia com quem estava falando”.

Ainda conforme relato, naquele instante estava passando uma viatura policial, em patrulhamento, e a moça pediu socorro. Durante a abordagem, os agentes apreenderam a arma de fogo com o réu, calibre 38, com seis munições intactas, que não detinha autorização para usá-la, e o prenderam em flagrante.