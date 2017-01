Policial à paisana é baleado durante assalto e tem seu carro levado pelos bandidos em Goiânia

Um policial militar à paisana foi baleado durante um de assalto na manhã deste sábado na Rua Formosa, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), a vítima foi ferida com um tiro na perna e ainda teve seu carro levado durante o crime.

Policiais militares socorreram o colega e fizeram o transporte até Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

De acordo com a PM, as características do autor e do veículo já foram repassadas e o suspeito é procurado.