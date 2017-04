Policiais civis de Goiás irão até o Congresso Nacional protestar contra a reforma da Previdência

Um grupo de policiais civis do Estado de Goiás viajará em comboio até Brasília na manhã desta terça-feira (18) para participar da mobilização contra a PEC 287/16, que tramita no Congresso Nacional e trata da reforma da Previdência.

Ônibus e carros sairão do estacionamento do Complexo das Delegacias Especializadas, na Cidade Jardim, em Goiânia, para a manifestação, que está marcada para às 13h. Representantes de 31 categorias ligadas à segurança pública, entre eles policiais civis e federais, delegados, peritos, papiloscopistas, servidores da carreira socioeducativa, policiais rodoviários federais, escrivães e guardas municipais integram o grupo de manifestantes.

De acordo com Silvana Nunes, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Goiás (Sindepol-GO), a proposta de alteração apresentada pelo Governo Federal não leva em conta os riscos da profissão e tornará a atividade policial no Brasil "a pior do mundo".

Os distritos e delegacias do Estado funcionarão normalmente durante todo o dia, apesar da ausência de alguns policiais.