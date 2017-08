Político boliviano fica ferido após queda de avião no Aeroclube de Luziânia

Atualizada às 19h46 - 12/08/2017

Roger Pinto Molina, político boliviano de 57 anos, ficou ferido após a queda de um avião de pequeno porte próximo ao Aeroclube de Luziânia, na Região Leste de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), no início da noite deste sábado (12).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Molina pilotava a aeronave, que vinha de uma localidade ainda não conhecida e pousou no local para reabastecer. Ele estava sozinho. O acidente aconteceu ainda na cabeceira da pista, quando o político havia acabado de decolar.

Ele ficou preso entre as ferragens, foi socorrido consciente e com suspeita de diversas fraturas, retirado do avião e encaminhado em um helicóptero da corporação do DF, em estado grave, para o Hospital de Base do Distrito Federal, em Brasília.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a queda da aeronave não gerou explosão, nem fogo.