Polícia suspeita que morte de dona de panificadora em Aparecida foi execução

O delegado Fabrício Flávio Rodrigues, responsável pelo caso da empresária Nilsa Custódio Mateus, de 49 anos, morta a tiros em sua panificadora em Aparecida de Goiânia, suspeita que o crime tenha sido uma execução, já que nada foi roubado.

A dona da Panificadora e Mercearia União foi assassinada dentro do banheiro do comércio na noite de segunda-feira (2). O corpo de Nilsa foi velado nesta terça-feira (3).

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas disseram que uma caminhonete parou na frente da panificadora, uma pessoa desceu e atirou contra Nilsa.

Moradores da região contaram que, com medo da violência, outros comerciantes da rua já haviam fechado as portas, mas Nilsa optou por continuar com a panificadora. Eles disseram também que ela era religiosa e atuava em causas sociais. "Nós perguntávamos para ela: ‘Você não tem medo de assalto? ’. E ela falava: ‘Não, eu tenho Deus no coração’”, afirmou o aposentado Elison Tiago da Silva.

Familiares e amigos pedem que se alguém tiver informação sobre o caso que avise a Polícia Civil.

Manifestação

Para protestar contra a violência, moradores interditaram uma das pistas do anel viário.

Em nota, a Polícia Militar disse que os homicídios caíram 20% em Aparecida de Goiânia no mês de dezembro. Já o número de roubo a pessoas caiu 13%, o de veículos, quase 16%, e o de comércios, em torno de 38%.