Polícia recupera carregamento roubado de cerveja avaliado em R$ 200 mil em Anápolis

A Delegacia Estadual de Repressão a Roubo de Cargas (Decar) recuperou, por meio da “Operação Vigilantes”, um carregamento de cerveja e refrigerante da empresa Ambev, roubado na última sexta-feira (5), em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia. O caso foi apresentado nesta segunda-feira pela Polícia Civil (PC).

De acordo com a Decar, a carga está avaliada em mais de R$ 200 mil. Os agentes de polícia ficaram de campana por mais de 24 horas para recuperar os produtos roubados. Os suspeitos do assalto e também do receptor, segundo a PC, foram “devidamente qualificados”. O caminhão da vítima também foi recuperado. A PC, contudo, não divulgou os nomes, quantas pessoas efetuaram o roubo e quantas iriam receber a mercadoria.