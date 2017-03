Polícia prende suspeito de matar ex-namorada e o atual parceiro em Goiânia

Rafael Rodrigues da Rocha foi preso na noite desta sexta-feira (3) suspeito de matar Andressa Cristina Marçal Souza, de 16 anos, e do namorado dela, Uenio Leite da Silva, de 25, que estavam desaparecidos desde o último dia 28.

De acordo com informações repassadas à TV Anhanguera pelo Tenente Albernaz, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), os corpos foram localizados dentro de uma casa na chácara Bom Retiro, em Goiânia. No local, os policiais colheram novos dados para achar o possível autor do crime.

Com apoio da equipe do Bope, os PMs encontraram Rafael em um apartamento no Jardim Belo Horizonte, em Aparecida de Goiânia. Com ele foi apreendido um colete a prova de balas. Ainda segundo o relato, o suspeito disse que era ex-namorado da jovem que foi morta e o rapaz que estava com ela teria o ameaçado de morte.

O preso foi conduzido à Delegacia de Homicídios de Goiânia (DIH) e em seguida ao 1° Distrito Policial (DP) de Aparecida.

Entenda o caso

O casal estava desaparecido desde terça-feira (28). Os corpos de Andressa Cristina Marçal Souza, de 16 anos, e do namorado dela, Uenio Leite da Silva, de 25, foram encontrados na casa onde o rapaz morava.

A família da adolescente disse que eles saíram juntos na terça-feira de manhã e depois não foram mais vistos. Os parentes da adolescente registraram um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento na tarde do dia 1º.