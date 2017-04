Dois estelionatários foram presos nas proximidades de um shopping na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia.

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (3).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla estava com diversos cartões com vários nomes diferentes.

Os cartões eram repassados para hackers e eles transferiam dinheiro furtado de correntistas bancários.

A dupla foi conduzida à Central de Flagrantes.

Um dos suspeitos já tinha 10 passagens criminais.