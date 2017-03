Polícia prende criminosos com arma de fogo, carro roubado e drogas

Policiais militares apreenderam na tarde deste sábado (11) um carro roubado, um revólver calibre .38 com munições, uma quantidade de maconha, balança de precisão, R$ 683 em espécie e vários celulares de origem duvidosa.



O material foi encontrado com quatro homens, sendo um deles menor de idade, em uma residência no setor Tupinambá dos Reis, em Goiânia. De acordo com o Tenente Antunes, da Polícia Militar (PM), os suspeitos Paulo Júnior de Jesus Silva, Kelvyn Keller Barbosa, Ricardo Souza Costa e W.L.S, de 16 anos, já possuem diversas passagens pela Polícia.



O veículo teria sido roubado no Conjunto Riviera e estava guardado na residência para uma possível venda. Todos os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.