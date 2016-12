Polícia ouve testemunhas de homicídio contra jovem em Piracanjuba

Na manhã desta terça-feira (27), a Polícia Civil ouve as testemunhas do homicídio contra Raniele Rodrigues, de 24 anos, morta com um tiro no rosto em Piracanjuba, a 87 quilômetros de Goiânia, na noite dessa segunda-feira (26).

Segundo informações da polícia, o principal suspeito do crime é um policial militar da reserva, de 59 anos. Ele e a vítima se conheciam e já tiveram um relacionamento. A polícia disse que durante a noite, a vítima foi tentar defender a nora do autor durante uma briga de família e houve um desentendimento entre eles.

O homem ameaçou a vítima e disse para que ela não se envolvesse no caso. Conforme o delegado responsável pelo caso, Tibério Martins Cardoso, o homem atirou na cabeça da jovem e fugiu em seguida. O corpo da jovem já foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) de Morrinhos, na região sul do Estado, por familiares dela.

Raniele deixa três filhos, duas meninas de 2 e 4 anos e um menino de 8.