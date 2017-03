Polícia Militar prende três e desarticula esquema de desmanche de veículos em Goiânia

Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (2) suspeitos de fazerem parte de um esquema de desmanche de veículos e venda de peças em Goiânia.

A Polícia Militar (PM) prendeu dois deles em uma casa no setor Recreio dos Funcionários Públicos no momento em que eles desmanchavam uma caminhonete. O veículo foi roubado no dia 21 do mês passado.

Um deles confessou à PM ser proprietário de uma loja no setor Canaã, onde as peças desmontadas eram vendidas. Na loja, a polícia prendeu o terceiro homem envolvido no caso. Ainda de acordo com a polícia, os criminosos compravam os veículos roubados por R$7 mil e conseguiam, aproximadamente, R$18 mil com a revenda das peças.

Dois presos têm passagem por receptação e o outro por ameaça e furto. O trio foi encaminhado à Central de Flagrantes de Goiânia.